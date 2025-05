Rui vai à China e se reúne com construtora da Ponte Salvador-Itaparica

Ministro Rui Costa se reuniu com representantes da CCCC - Foto: Divulgação / Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com representantes da empresa chinesa China Communications Construction Company (CCCC) neste domingo, 27, no primeiro dia de uma intensa agenda de compromissos no país asiático. A CCCC é uma das empresas responsáveis pela construção da Ponte Salvador-Itaparica.

O ministro foi à China com a missão de adiantar conversas sobre parcerias de investimentos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve concretizar junto ao presidente Xi Jinping no mês de maio. A agenda preparatória contempla reuniões com o governo chinês e com empresas públicas e privadas que têm atuação na área de infraestrutura, saúde e tecnologia com objetivo de prospectar acordos que também incluem empreendimentos da carteira do Novo PAC.

Durante quatro dias de missão internacional, o ministro da Casa Civil realizará uma maratona de agendas para promover o mercado brasileiro no país asiático. Neste domingo, Rui Costa se reuniu com o ministro Zheng Shanjie, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, e aproveitou o momento para destacar a estreita relação entre os dois países.

“Estamos buscando materializar e acelerar a mudança no patamar de relação entre Brasil e China. Essa mudança é uma aposta do presidente Lula e de Xi Jinping no diálogo e integração para presidir a relação entre Estados. Queremos aproximação e diálogo para promover benefícios mútuos e por isso a minha visita hoje, duas semanas antes da visita do presidente Lula”, destacou Costa ao iniciar sua fala durante a reunião bilateral.

Na sede da CCCC, Rui se reuniu com empresários do setor de infraestrutura para apresentar a carteira de concessão de obras de rodovias. Na oportunidade, destacou-se a realização de 14 leilões de concessão que irão ocorrer até o final do ano. O ministro convidou as empresas para conhecer os projetos na área de rodovias e sinalizou que até o final do governo devem ser investidos cerca de US$ 50 bilhões em concessões de rodovias no Brasil.

Encontros preparatórios à visita do presidente Lula ao país asiático ocorrem até quarta-feira, 30 | Foto: Divulgação / Casa Civil

A comitiva brasileira liderada pelo ministro Rui Costa conta com a participação do ministro das Comunicações, Frederico Filho; da presidente da Petrobrás, Magda Chambriard; do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e de representantes dos ministérios dos Transportes; Saúde; Indústria e Comércio; Minas e Energia e do BNDES.

Deste domingo até terça-feira (29), a comitiva terá compromissos em Beijing e na quarta-feira (30), na cidade de Xangai, onde o ministro se reunirá também com a ex-presidente Dilma Rousseff. O retorno do ministro Rui Costa ao Brasil está previsto para ocorrer na quinta-feira, 1º.