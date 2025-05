Bolsonaro admite conversa com militares sobre estado de sítio

Bolsonaro voltou a criticar Alexandre de Moraes - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu, nesta quarta-feira, 14, que conversou com comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade da adoção de um estado de sítio após as eleições de 2022.

Bolsonaro afirmou que a alternativa foi tratada depois das negativas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em analisar os recursos do PL contestando o resultado do pleito presidencial que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor.

"É o meu círculo de amizade, eu fui militar", argumentou Bolsonaro, em entrevista ao Canal Uol.

Ataques a Moraes

Bolsonaro aproveitou ainda para fazer novos ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem disse que daria uma "nota zero", caso fosse professor de Direito Constitucional, ao falar sobre a minuta do golpe.

"Acharam um pedaço de papel na casa dele (Anderson Torres). Se eu fosse professor de Direito Constitucional, eu daria zero para ele (Moraes)", disparou o ex-presidente.

Bolsonaro réu

Jair Bolsonaro é réu no processo que versa sobre a trama organizada com o objetivo de executar um golpe de Estado, após a derrota nas eleições de 2022. A denúncia, feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O que é estado de sítio?

Estado de sítio é o nome dado ao mecanismo usado para a ampliação de poderes em situações consideradas emergenciais, em um período inicial 30 dias, com possibilidade de renovação.