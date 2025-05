Rico Melquiades joga no Tigrinho na CPI das Bets e perde; assista

Rico durante sessão da CPI das Bets - Foto: Reprodução

O influenciador Rico Melquiades, que presta depoimento na CPI das Bets no Senado Federal, nesta quarta-feira, 14, perdeu ao apostar no famoso 'Tigrinho', na frente dos parlamentares presentes no colegiado.

A cena aconteceu após o pedido da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos). Os também senadores Izalci Lucas (PL) e Hira (PP) acompanharam o momento na bancada. Na primeira tentativa, entretanto, o influencer perdeu a aposta. Nas rodadas seguintes, o influenciador conseguiu vencer, faturando R$ 120.

Logo em seguida, Rico pediu para não continuar, afirmando que não estava se sentindo à vontade. Ele ainda alegou que não queria ter a sensação de que poderia influenciar quem estava acompanhando a sessão.

Depoimento

Ainda durante o depoimento, Rico negou a utilização das 'contas demo' para divulgar o jogo. Apesar da afirmação, ele admitiu que o login utilizado é enviado pelos contratantes.

"Sei o que é uma 'conta demo', não vou ser hipócrita, mas nunca utilizei. A 'conta demo' é uma coisa ilustrativa, que você divulga mostrando o jogo, mas é uma conta real, que você divulga mostrando o jogo. Não é uma conta que não existe. É uma conta real. Porém, é o pessoal que contrata que manda login e senha", afirmou.