Lula bate o martelo e Guilherme Boulos será ministro

Lula deve anunciar Boulos nos próximos dias - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) será nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República nos próximos dias. O convite e oficialização do parlamentar no cargo acontecerá com o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da China, de acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, em conversas com interlocutores do governo.

Fontes ligadas ao Palácio confirmaram o desejo de Lula em contar com Boulos na pasta, considerada estratégica para manter o diálogo com movimentos sociais. Temendo uma rejeição inicial, o deputado do Psol pediu que auxiliares consultassem representantes de correntes internas da sua sigla e de setores da esquerda.

Uma das responsáveis pela consulta inicial, ainda de acordo com apuração do Portal A TARDE, foi a advogada Natalia Szermeta, esposa de Guilherme Boulos. O risco de uma reação negativa foi descartado após as conversas estabelecidas por ela.

A mudança na pasta já estava prevista desde o início de 2025, nos primeiros desenhos feitos por Lula para uma reforma ministerial. O atual titular do cargo, Márcio Macêdo (PT), deve permanecer no governo, mas em um posto de segundo escalão.

Temor do Psol

Um outra fonte ligada ao diretório nacional do Psol afirmou, sob anonimato, que há um temor inicial do Psol com a perda de Boulos como 'puxador de votos' para a eleições de 2026, já que o deputado abrirá mão da reeleição para permanecer ministro até o final do próximo ano.

Em 2022, Boulos foi o segundo deputado mais votado do país, obtendo 1.001.472 votos. Com o recuo do psolista, a legenda pode ver a sua bancada na Câmara reduzir. Apesar do temor, o partido entendeu o contexto e aceitou a mudança de planos do parlamentar.