Guilherme Boulos pede o fim do aplicativo Discord no Brasil

- Foto: Reprodução internet

Na última quarta, o deputado Reimond (PT-RJ) já havia emitido um pedido para a suspensão das plataformas online Discord e 4chan, após a Polícia Civil se deparar com um plano de ataques com bombas durante o show de Lady Gaga, no Rio de Janeiro. Nesta quinta, 8, foi a vez do deputado federal Guilherme Boulos pedir ao Ministério Público Federal (MPF) a suspensão das atividades do Discord no Brasil.



Segundo Boulos, o plano reforça que o aplicativo está sendo usado por criminosos, sendo que a empresa não possui CNPJ ou sede no Brasil. “Isso demonstra mais uma vez como a plataforma está sendo instrumentalizada por criminosos para orquestrar crimes de ódio, violência, assassinatos e, agora, ataques terroristas”, disse Boulos.

No ofício encaminhado ao MPF, Boulos questiona também se a situação do Discord não é a mesma que provocou a suspensão da rede social X (ex-Twitter) em 2024: inexistência de representação legal em território nacional. Até o momento, o MPF não se pronunciou sobre o assunto.

Sobre os aplicativos

Discord

O Discord é um aplicativo que veio ao mundo para servir como um meio de comunicação para pessoas enquanto elas jogam algum jogo online. Porém de algum tempo para cá, cada vez mais pessoas utilizam os serviços de chat em grupo e privados que a rede proporciona para dissipar o ódio, com discursos misóginos, conteúdos violentos, racistas, além de pedofilia e exploração sexual.

4Chan

Já o 4chan também é uma plataforma online, porém ela visa mais a propagação de imagens, que também é utilizada por criminosos digitais para propagação de discursos de ódio, ataques violentos e pornografia infantil.