Haddad deve se candidatar nas eleições de 2026

Lula e Haddad conversam sobre cenários para 2026 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Senado não é a única opção para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nas eleições de 2026. Segundo a colunista do jornal O Globo, outras possibilidades surgem para o ministro.

De acordo com a publicação, já é praticamente certo que Haddad vai se desincompatibilizar da chefia da Fazenda em abril do ano que vem para tentar a sorte nas urnas. O martelo sobre para qual cargo ele vai concorrer só será batido mesmo quando estiver mais perto da eleição. O que interessa, segundo fontes que souberam da conversa por meio dos dois – Haddad e o presidente Lula – é que o ministro esteja livre para tentar o que for mais estratégico para o PT no ano que vem.

Essa decisão vai depender de algumas variáveis que não estão sob o controle do partido e nem do governo. Uma delas será o rumo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Se o governador de São Paulo decidir disputar a reeleição, Haddad pode preferir ir mesmo para o Senado, onde teria uma eleição mais competitiva. Mas se Tarcísio partir para uma candidatura presidencial – e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), mantiver a postura atual de não se candidatar em São Paulo – , Haddad poderia se animar a tentar novamente o governo paulista. Em 2022, ele perdeu para Tarcísio, que teve 55,3% dos votos válidos no segundo turno. O petista ficou com 44,6%.

No momento, nem mesmo uma candidatura presidencial está descartada para o ministro da Fazenda. Caso Lula desista lá na frente, o único que ele avalia ser viável para disputar em seu lugar é Haddad.

Fernando Haddad

Atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad esteve à frente do Ministério da Educação entre 2005 e 2012, ano em que foi eleito prefeito de São Paulo. Em 2016, o petista perdeu a reeleição para João Doria (PSDB).

Em 2018, com a prisão do então pré-candidato Lula, Haddad foi alçado para concorrer à presidência da República, perdendo no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, ele foi candidato ao governo de São Paulo, sendo derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).