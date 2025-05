Virginia, Cauã Reymond e mais: relembre famosos convocados para CPI's

Cauã Raymond e Ronaldinho Gaúcho também já foram convocados para CPI's - Foto: Divulgação e Lula Marques | Agência Brasil

O mundo do entretenimento — e da política — teve como destaque nessa terça-feira, 13, o depoimento da influenciadora Virginia Fonseca na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado. Porém, se engana quem pensa que a esposa do cantor Zé Felipe foi a primeira celebridade a ser convocada para prestar esclarecimentos no Congresso.

Outros nomes como o do ator Cauã Raymond, da apresentadora Tatá Werneck e do jogador Ronaldinho Gaúcho — e outros do futebol — já estiveram na mira de CPI's. Alguns, porém, conseguiram habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), e acabaram não precisando comparecer.

Relembre famosos convocados para CPI's:

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho | Foto: Divulgação

Em setembro de 2023, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho esteve na Câmara dos Deputados, em Brasília, para depor na CPI das Pirâmides. Ele foi chamado por sua ligação com uma empresa que prometia retornos financeiros após investimentos em criptomoedas.

À época, Ronaldinho disse que não era sócio da empresa 18K Ronaldinho e que o seu nome foi usado indevidamente. Ele disse ainda que licenciou sua imagem para fazer propaganda para a venda de relógios para outra empresa, a 18K Watches.

“Usaram indevidamente meu nome para criar a razão social dessa empresa, inclusive já fui ouvido pelo MPSP e pela PCRJ na condição de testemunha. Jamais participei da empresa 18k, jamais autorizei a utilização do nome e imagem por tal empresa”, afirmou o ex-jogador.

Cauã Reymond

Cauã Reymond | Foto: Divulgação

Em julho do mesmo ano, a mesma CPI pediu a presença de Cauã Reymond. O galã, porém, conseguiu um habeas-corpus no STF para não comparecer à Câmara. Depois disso, os parlamentares solicitaram a quebra do sigilo bancário do ator.

Os deputados estavam investigando a empresa Atlas Quantum, e Cauã fez propaganda para a empresa em 2018, por isso ele foi envolvido no caso.

Tatá Werneck

Tatá Werneck | Foto: Reprodução | TV Globo

Tatá Werneck foi convocada na mesma CPI e, assim com Cauã, conseguiu um habeas-corpus no STF para não comparecer. Os deputados também solicitaram a quebra do sigilo bancário dela.

Os advogados da atriz classificaram a quebra de sigilo como absurda e prometeram recorrer à Justiça na época.

“Ela jamais foi sócia, investidora ou participou dos lucros da empresa, motivo pelo qual considera a quebra de sigilo absurda e totalmente descabida para o que se pretende investigar na CPI”, afirmava a nota.

Lucas Paquetá

Lucas Paquetá | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Em outubro de 2024, foi a vez do meio-campista Lucas Paquetá ser convocado. Ele foi intimado para prestar depoimento na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado Federal.

Porém, o depoimento foi adiado e depois acabou não acontecendo. Quem esteve na Casa foi o tio do jogador, Bruno Tolentino, que ficou em silêncio, após decisão do STF.