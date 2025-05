Após BBB 25, Vitória e Diogo são cotados para nova novela da Globo - Foto: Reprodução

Após o fim do BBB 25, Vitória Strada e Diogo Almeida estão entre os nomes mais cotados para integrar o elenco da nova novela das seis da TV Globo. A trama, que substituirá Êta Mundo Bom! na faixa horária, será escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, trio que já teria dado sinal verde para a contratação dos dois atores.

Diogo Almeida, que atuou em Amor Perfeito, tem sido cuidadosamente preservado pela emissora desde o fim do reality, numa estratégia para fortalecer sua imagem e prepará-lo para um retorno à dramaturgia. Já Vitória Strada, que deixou o programa com alta popularidade e grande aprovação do público, recebeu orientação para manter-se discreta na mídia antes de um novo projeto.

Com quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais e alto engajamento digital, Vitória é vista como uma aposta estratégica para atrair o público jovem. Durante o confinamento, a atriz deixou claro seu desejo de retomar a carreira: “Eu só quero sair daqui e voltar a trabalhar, ter oportunidades de trabalhar”, disse na época.

Além da faixa das seis, o nome de Vitória também tem circulado nos bastidores de Coração Acelerado, próxima novela das sete. Caso a atriz seja confirmada em ambas, caberá a ela e à emissora decidirem qual produção marcará seu retorno às novelas.