Conteúdo sensível: Urach desabafa sobre saúde mental e preocupa fãs

Andressa Urach deixou os fãs preocupados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach fez um desabafo forte em uma rede social nessa terça-feira, 14. A ex-criadora de conteúdo adulto, que tem Transtorno de Personalidade Borderline, deixou os seguidores preocupados com o relato forte que fez. Ela falou sobre como a doença afeta sua saúde mental e as dificuldades que enfrenta.

“O que parece de verdade é que o mal sempre vence e quem é bom sempre se ferra. Tenho borderline, sim, e é difícil lidar com minhas emoções, ainda mais com um mundo tão mal. É muita injustiça, pessoas querendo te prejudicar. Estou muito cansada da vida e das pessoas, e sabe o que é pior? Não posso me internar porque eu preciso trabalhar”, disse Urach nos stories do Instagram.

A loira seguiu: “Tem muitas pessoas, funcionários e famílias que dependem de mim, e tem meus dois filhos que também precisam. Estou cansada e pensamentos de desistir vêm a todo momento”.

Urach disse que está “muito cansada de ser forte”. “Não aguento mais. Queria que Deus me levasse desse mundo. Tenho orado para Ele me levar, porque sou tão covarde que não conseguiria tirar minha vida. Mas esses pensamentos não saem da minha cabeça. Espero que aconteça algo e Ele me tire daqui e tenha misericórdia da minha alma, porque já estou sem forças. Não tenho saúde mental para fazer o que não quero e nunca quis fazer”, desabafou.

Tinha que ter lei para ajudar as pessoas a tirarem a vida com segurança, com ajuda médica e eficaz! Andressa Urach

Muito abalada, a famosa, que perdeu seu Instagram com mais de 5 milhões de seguidores, completou: “Para quem não quer mais viver! Seria justo você poder decidir isso. Assim, resolveria com segurança, porque pode dar errado sozinho. Estava pesquisando sobre isso. Se dá errado, gera problemas maiores. Sou tão burra que acho que, até tentando, era capaz de dar errado, já que tudo sempre dá errado”.

O que é Transtorno de Personalidade Borderline

O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é caracterizado por impulsividade, relacionamentos interpessoais dificultados, comportamentos de risco e instabilidade emocional intensa. As pessoas que têm TPB, por muitas vezes, têm dificuldades na regulação das suas emoções. Portanto, é importante que exista o tratamento para trazer qualidade de vida.

Importância de pedir ajuda

Ao Portal A TARDE, a psicoterapeuta e neurocientista Ana Chaves destacou a importância de se pedir ajuda quando se tem crise de ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. “É importante salientar que a conscientização contínua sobre essas questões é de fundamental importância para promover a saúde mental em geral e garantir que aquelas pessoas que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade e que têm pensamento suicida, recebam o apoio e os recursos necessários no momento que precisam”, enfatizou.

Segundo a profissional, falar abertamente sobre o assunto, sem julgamento, é o primeiro passo para quebrar o tabu. “Pessoas que sofrem, muitas vezes, sentem vergonha de compartilhar seus pensamentos e emoções e por esse motivo é importante criar um ambiente de diálogo e isso pode ser decisivo para que a pessoa se sinta à vontade para buscar ajuda”, ressaltou a psicoterapeuta, que destacou o papel da família dentro desse contexto.

Em todos os sinais de depressão, ansiedade e pensamentos suicidas é essencial buscar ajuda. Ana Chaves - psicoterapeuta e neurocientista

“O apoio de familiares aliado ao tratamento terapêutico pode trazer uma representatividade, um cuidado mais humanizado para as pessoas que sofrem mentalmente e também traz uma melhor compreensão por parte da família e de todo o amplo contexto da doença que seu ente está enfrentando.”, pontuou.

Ana Chaves reiterou que conversar com alguém de confiança é um primeiro passo importante e que a busca por assistência de um médico, como um terapeuta especializado em saúde mental, quando necessário, pode ser crucial nesse momento delicado.

“Colocar em mente que você tem o direito de buscar ajuda e deve buscar ajuda. Você tem o direito gigantesco de ser respeitado e levado a sério. Seu sofrimento deve ser considerado e você deve poder falar sobre você, sobre a situação que você está vivendo, com privacidade e empatia. É essencial que a pessoa seja ouvida e encorajada a buscar uma recuperação”, completou.

Onde pedir ajuda?

A profissional explicou que profissionais de saúde mental, como psiquiatras e terapeutas, são recursos valiosos nessas situações. E também citou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Valorização à Vida (CVV).

Tem muitas formas de você pedir socorro, de pedir ajuda. E não é vergonha nenhuma. É algo que assola o mundo de uma forma gigantesca. E você não é o único a estar passando por isso. Ana Chaves - psicoterapeuta e neurocientista

Procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. O número do SAMU é o 192.

Dados e relevância do Setembro Amarelo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Mas também existem episódios subnotificados, o que pode chegar a mais de 1 milhão de casos. No Brasil, a estimativa é de 14 mil casos por ano, o que leva em média trinta e oito pessoas cometem suicídio por dia. Entre 2010 e 2019, o país registrou em torno de 112.230 mil mortes por suicídio.

Para prevenir que isso continue acontecendo, todos os anos, desde 2014, o Setembro Amarelo marca a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Durante todo o mês, a iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir e promover ações a respeito do suicídio.