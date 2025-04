Andressa Urach x Igreja Universal: famosa reacende polêmica e faz cobrança

Andressa Urach reviveu a polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach reacendeu a polêmica envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Em um story publicado no Instagram nessa segunda-feira, 14, ela cobra cerca de R$ 2,5 milhões, que afirmou ter doado à instituição religiosa, comprometendo a própria sobrevivência.

A loira compartilhou uma captura de tela de uma notícia sobre a igreja ter sido condenada a pagar R$ 31,5 mil a um fiel por danos materiais, depois que um pastor o convenceu a doar todo o dinheiro que recebeu da venda de uma padaria como “sacrifício”.

“Só não entendi ainda porque não me devolveram ainda meus 2 milhões? Tô esperando o julgamento faz tempo... já que na época me tiraram”, escreveu Urach.

Andressa Urach x Igreja Universal

A passagem de Andressa Urach pela trajetória religiosa junto à Igreja Universaldeu origem a uma acalorada disputa na Justiça. Antes de ingressar na plataforma de conteúdos adultos, Urach dedicou-se à religiosidade.

Anos depois, em 2021, a ex-Fazenda acionou a Justiça buscando reaver uma quantia milionária, à época, cerca de R$ 2,5 milhões, que afirmou ter doado à igreja, comprometendo a própria sobrevivência.

O caso se arrasta na Justiça há mais de três anos, mas ganhou novidades importantes em outubro do ano passado. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a juíza do caso fez considerações a respeito de como a ação pode ser conduzida.

Em uma decisão, ponderou que a alegação principal de Andressa Urach é a de que fez doações de todo o seu patrimônio. No processo, Urach alegou ter disposto de tudo o que possuía para a Igreja Universal.

Como resultado, teria ficado em “condição famélica”, uma forma jurídica de dizer que pouco lhe restou para sobreviver. A juíza reconheceu que, nesse cenário, caberá à autora da ação provar o que alega.

Com a constatação, Andressa Urach assume a tarefa de demonstrar em juízo o patrimônio que tinha quando passou a se dedicar à igreja e aquele que lhe restou após o “rompimento” com a instituição.