Soltou a carta? Presa com R$ 20 mil, mulher prova que ganhou no Tigrinho

Origem e a legalidade do valor também continuam sob apuração - Foto: Reprodução | TV Globo

Uma operação da Polícia Militar da Bahia resultou na apreensão de R$ 20 mil em espécie, encontrados dentro de um elefante de pelúcia, na cidade de Jaguaquara, no interior baiano. O caso ocorreu na segunda-feira, 12, e está sendo investigado pela delegacia local.

A abordagem foi realizada por agentes do 19° Batalhão da PM, após denúncias apontarem que uma residência, no bairro Nova Jaguaquara, seria ponto de entrega de entorpecentes. Ao revistarem o imóvel, os policiais não localizaram drogas, mas encontraram o dinheiro escondido dentro do brinquedo.

Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que o valor seria fruto de ganhos no chamado "Jogo do Tigrinho", um tipo de cassino online que funciona no formato de caça-níqueis e que se popularizou nas redes sociais. Segundo ela, o dinheiro foi guardado no brinquedo por medo de ser assaltada. Ainda segundo a PM, um advogado apresentou comprovantes de transações bancárias realizados pela plataforma de jogos virtuais, totalizando os R$ 20 mil. Após a apresentação dos documentos, ela foi liberada.

O “Jogo do Tigrinho”, que tem se popularizado nas redes sociais, é considerado um jogo de azar online e vem sendo alvo de alertas por parte de órgãos de segurança, já que está frequentemente relacionado a esquemas de fraude, lavagem de dinheiro e vício em jogos.

Apesar da liberação da suspeita, a polícia segue investigando a denúncia de tráfico de drogas na região. A origem e a legalidade do valor também continuam sob apuração.