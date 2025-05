Envolvidos na morte de investigador da Polícia morrem em operação

Medidas judiciais são cumpridas nos bairros de Itapuã, Sussuarana, Simões Filho e Lauro de Freitas - Foto: Ascom-PCBA

Três envolvidos na morte do investigador Marcus Vinícius Peixoto Carrete, ocorrida em março deste ano, no bairro de Stella Maris, em Salvador, morreram em confronto com a polícia na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador. Um outro envolvido teve mandado de prisão cumprido.

De acordo com a Polícia Civil, durante o cumprimento dos mandados de prisão, Lucas Teixeira Marcos e Jeiziel Henrique Santos de Souza Reis resistiram e entraram em confronto com as equipes, no bairro de Itapuã. Eles foram feridos, socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram.

Um outro suspeito, identificado como Jeferson Lima de Assis também trocou tiros com os policiais durante tentativa de cumprimento do mandado de prisão na RMS. Assim como os outros envolvidos, ele também morreu.

O quarto alvo da operação não resistiu à prisão e teve o mandado cumprido no bairro de Sussuarana, em Salvador;

Com os acusados, foram apreendidos três revólveres calibre 38, uma motocicleta, cinco aparelhos celulares, uma porção de cocaína e uma gandola camuflada. As ações estão em curso.

Morte do investigador

O investigador da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil da Bahia, Marcus Vinicius Peixoto Carrete, foi morto a tiros em uma praça no bairro de Stella Maris, em Salvador.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, Marcus Vinicius foi morto por engano e o alvo era um traficante de drogas conhecido como Melqui e que estaria em dívida com uma facção criminosa.

No dia seguinte a morte do investigador, um dos homens que participaram da sua morte, identificado como sendo Mário Esteves de Jesus, foi morto junto com outro suspeito em um confronto com policiais civis no condomínio Petromar, em Stella Maris, e em Vida Nova, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS).

Além disso, a motorista do aplicativo Taís de Jesus Santana foi presa suspeita de levar os criminosos até o local e depois ajudar na fuga deles. Não foi confirmado se a mulher segue presa.

O investigador atuava na coletar evidências, entrevistas de testemunhas, busca por provas e indícios que possam apontar autoria de um crimes, além de pessoas relacionadas ao mesmo. A PC emitiu uma nota de pesar em que afirma que "Carrete exerceu sua função com bravura, dedicação e compromisso com a segurança pública".