Ba-Vi e praia; saiba previsão do tempo para o final de semana em Salvador

As temperaturas devem oscilar entre 23°C e 30°C. - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A cidade de Salvador deve enfrentar um final de semana com tempo instável, céu nublado e grande possibilidade de chuva, segundo boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta segunda-feira, 12.

A previsão indica possibilidade de chuvas moderadas a qualquer hora do dia entre quinta-feira, 15 e sábado, 17, com redução da intensidade no domingo, 18.

De acordo com a Codesal, a chance de chuva chega a 90% na quinta, sexta-feira, com temperaturas variando entre 23°C (mínima) e 28°C (máxima).

No sábado, 17, os termômetros devem marcar entre 24°C e 30°C, mantendo o céu nublado e a alta probabilidade de chuva.

Já no domingo, 18, a previsão é de céu parcialmente nublado e 60% de chance de chuva. As temperaturas devem oscilar entre 25°C e 30°C.

Além da expectativa de melhora no tempo, o domingo será marcado pelo clássico entre Bahia e Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 16h, na Arena Fonte Nova, e deve movimentar milhares de torcedores.