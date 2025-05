Turista critica abordagens em Salvador: "Pior experiência da vida"

O turista mineiro Junior Sousa criticou a situação - Foto: Reprodução | Instagram

Um vídeo publicado nas redes sociais causou polêmica ao reacender discussões sobre a abordagem a turistas em Salvador. Um influenciador digital criticou a forma em que as pessoas e vendedores se aproximaram e considerou a situação “a pior experiência” de sua vida.

O turista mineiro Junior Sousa, que possui 150 mil seguidores em uma rede social, esteve em Salvador durante o último feriado, e desabafou sobre a situação que é motivo de reclamação há anos.

Veja o vídeo

Experiências negativas em Salvador

O relato aponta que o primeiro desconforto aconteceu já no início do passeio, no Elevador Lacerda. De acordo com o relato, ao desembarcarem na parte alta do Centro Histórico, o grupo foi abordado por uma pessoa que ofereceu um colar e uma fitinha como "brindes", e depois cobrou R$ 80 pelos adereços.

Ele relatou ainda problemas com guias de turismo e com a galera que faz as tradicionais pinturas do Pelourinho: "Ficamos desconfortáveis com a situação e resolvemos ir embora".

Opiniões divididas

Nos comentários da publicação, os seguidores se dividiram entre concordar com o relato de Junior e defender a cidade dos comentários negativos.