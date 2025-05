Tancredo Neves amanhece sem ônibus após tiroteio

Conflito armado começou ainda no domingo, 11 - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

O serviço de ônibus foi suspenso no bairro de Tancredo Neves, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 12, após um confronto entre policiais e homens armados. Cinco linhas não estão partindo do final de linha do bairro, deslocando os moradores cerca de 3km até o Conjunto Arvoredo, onde os veículos fizeram nova parada.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), ainda não há previsão de retorno para o serviço e deve ser retomado assim que houver condições de segurança para operar.

Veja linhas que tiveram o trajeto modificado:

1248 (Tancredo Neves X Iguatemi - Via Shopping Bela Vista), 1211 (Barra X Terminal Acesso Norte), 1203 (Tancredo Neves X Campo Grande), 1247 (Pirajá X Árvoredo/Estação Imbuí - Via Narandiba) e 1107 (Tancredo Neves X Terminal Acesso Norte - Via Uneb/Vivo/Oi).

A confusão começou ainda no domingo, 11, quando, segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Santa Catarina. Um homem havia sido baleado e, ao chegar no local, a guarnição confirmou o caso. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.