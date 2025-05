Homem mata vizinho com uma facada no pescoço durante discussão

Teteu ainda foi levado ao Roberto Santos, mas morreu - Foto: Reprodução Polícia Civil/ Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia tenta identificar e prender o homem suspeito de esfaquear e matar o vizinho, Wesley Batista de Jesus, 31 anos, o Teteu, no sábado, 10, na Rua Direta do São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, o rapaz foi atingido por golpes de faca, durante uma discussão. Após o crime, o agressor fugiu.

Uma imagem em que o Portal A Tarde teve acesso, Teteu aparece em pé e completamente ensanguentado, sendo amparado por um homem, que parece tentar estancar o ferimento no pescoço com o auxílio de um tecido. Ele ainda foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na região do Cabula, onde faleceu. Informações preliminares dão conta de que o rapaz foi morto por um homem de prenome André.

Por meio de nota, o Departamento de Comunicação da Polícia Militar informou que agentes da 23ª Companhia de Independente de Polícia Militar (23ª CIPM/ Tancredo Neves) foram acionados para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local a vítima já havia sido socorrida.

O corpo de Wesley foi liberado na manhã deste domingo, 11, do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) e encaminhado ao Cemitério Memorial Vale da Saudade, em Candeias, na Região Metropolitana. O horário do sepultamento não foi informado.

Até a publicação dessa matéria, a Polícia Civil ainda não havia identificado e/ou prendido o suspeito. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).