Pastor evangélico estupra e engravida adolescente com deficiência

Após descoberta do crime, homem veio morar em Salvador, em Pau da Lima - Foto: Divulgação Polícia Civil

O pastor de uma igreja evangélica situada em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, foi preso, no sábado,10, por força demandado de prisão preventiva, suspeito de estupro de vulnerável. O homem, de 60 anos, foi detido no bairro Pau Miúdo, em Salvador.

As investigações apontam que ele se aproveitou da condição de líder religioso para ganhar a confiança da família da vítima, uma adolescente com deficiência intelectual. Durante o abuso, o homem engravidou a menina.

O pastor cometia os atos sexuais, quando ia com a adolescente pregar no município de Valença. O crime só foi descoberto após a família da jovem perceber mudanças em seu corpo. Foi identificado que ela estava grávida de quatro meses.

O caso foi denunciado na Delegacia do Núcleo de Atendimento à Mulher (NEAM) de Santo Antônio de Jesus, e o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Vara Criminal do município.

Depois de ser descoberto e interrogado pela polícia, homem se mudou de cidade. Ele foi localizado após investigação e diligência conjunta das equipes da NEAM de Santo Antônio de Jesus e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (DEAM / CMB).

Ele segue preso à disposição da Justiça e responderá com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Pessoa com Deficiência, além da Lei de Abuso de Autoridade.