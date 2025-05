Homem é preso com mais de 20 mil pedras de crack em Salvador

Flagrante aconteceu no bairro de Áuas Claras - Foto: Divulgação/PMBA

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 9, na localidade do Condor, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Durante uma abordagem da Rondesp, os policiais encontraram com ele uma mala contendo mais de 20 mil porções de crack, entre pedras e trouxinhas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chamou a atenção dos agentes ao demonstrar nervosismo ao avistar a viatura. Na abordagem, além do crack, foram apreendidas 129 barras e 18 potes de maconha, 120 tubos, 25 microtubos e 42 pinos de cocaína, além de 302 potes contendo LSD.

O material e o suspeito foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.