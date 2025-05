Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada adolescente na Bahia

Segundo adolescente, abusos aconteciam desde a infância - Foto: Divulgação/Ascom PC-BA

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira, 9, suspeito de estuprar a enteada, de 17 anos, na cidade de Laje, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia.

A jovem relatou a uma colega na escola que sofria os abusos e a diretoria acionou o Conselho Tutelar. De acordo com a Polícia Civil (PC), equipes da Delegacia Territorial de Laje iniciaram as diligências imediatamente após o registro da ocorrência.

Segundo o relato da garota, os abusos ocorriam desde a infância e já haviam sido denunciados à mãe, que não acreditou. A comprovação do crime aconteceu quando a adolescente entregou imagens ao Serviço de Inteligência (SI), demonstrando que o padrasto manipulava as câmeras de segurança da residência para evitar que registrassem sua entrada no quarto dela, onde o fato acontecia.

O criminoso foi conduzido à unidade, onde passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição da Justiça.