Codesal faz vistoria em casarão que desabou em Salvador

Codesal fez vistoria preventiva no prédio no dia 1ºde abril - Foto: Divulgação Agência Olho de Peixe

A Defesa Civil de Salvador, Codesal, realizou, ainda na noite da sexta-feira, 9, vistoria no casarão antigo que desabou, na Rua Visconde de Ouro Preto, mais conhecida como Rua da Lama, no final de linha da Barroquinha, centro de Salvador. O imóvel já estava desocupado e não teve registro de vítimas.

O órgão informou ainda que, neste sábado, 10, agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sedur, farão a demolição das partes instáveis e os da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, Limpurb, se encarregarão da remoção dos escombros.

Momento do desabamento, não tinha ninguém no casarão | Foto: Divulgação Agência Olho de Peixe

A Codesal informou ainda ter feito uma vistoria preventiva no prédio no âmbito do Projeto Casarões, no dia 1º de abril e, no momento, constatou rachaduras e risco de desprendimento de reboco. Segundo o órgão, não foi possível entrar no imóvel para vistoriá-lo internamente e que, aparentemente, ele estava desocupado.

Documentos foram encaminhados à Sedur e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, para serem avaliados.