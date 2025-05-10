Menu
SALVADOR

Dois morrem e três são presos após confronto com a PM em Salvador

Crime aconteceu no bairro de Plataforma, em Salvador, na sexta-feira, 9

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/05/2025 - 11:04 h
Na ação, foram apreendidas uma submetralhadora e um fardamento do exército

Dois homens morreram e outros três foram presos após uma troca de tiros com policiais militares no bairro de Plataforma, em Salvador, na sexta-feira, 9. De acordo com a Polícia Civil (PC), durante a ação, foram apreendidas uma submetralhadora e um fardamento do exército brasileiro.

Segundo a PC, durante um patrulhamento na região, os agentes foram avisados sobre a presença de homens armados. Houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Eles foram levados para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram. Os nomes deles não foram divulgados.

Outros integrantes do grupo armado fugiram durante a troca de tiros e entraram em uma área de mata. Após horas de buscas na região, outros três suspeitos foram encontrados. Um deles havia sido baleado na perna e segurava uma submetralhadora.

Os suspeitos foram levados para uma unidade de saúde e, em seguida, para a delegacia. Eles têm 23, 22 e 20 anos.

Com os suspeitos, foram encontradas três armas de fogo, carregadores, munições, mais de 200 embalagens com drogas e celulares, além da roupa do exército brasileiro. Segundo a Polícia Militar, a farda é usada justamente para se camuflar na área de mata.

Polícia Civil polícia militar troca de tiros

x