Liz Improta leva tombo, fica com olho roxo e preocupa Lore

Liz caiu ao correr para abraçar avó materna - Foto: Reprodução Redes Sociais Lore Improta

A dançarina Lore Improta levou um grande susto, neste sábado, 10. A filha dela dela com o cantor Léo Santana, Liz, de 3 anos, sofreu um acidente doméstico e ficou com o rosto inchado. Em suas redes sociais ela fez um desabafo e revelou preocupação.

A situação aconteceu, quando a pequena correu para abraçar a avó Lia Mara Improta, mãe de Lore.

"Estava treinando e minha mãe foi me levar. Liz, empolgada, foi correndo abraçar quando ela chegou em casa e caiu, bateu a cabeça. A gente não sabe se foi no chão ou no sofá, e subiu logo o inchaço na cara", explicou a dançarina.

"Que belo presente de Dia das Mães. Minha mãe desesperada de ter partido [a cabeça], mas só foi o inchaço. Ela só tá toda 'inchadinha'", disse a dançarina.

Em outra postagem, Lore mostra o rosto da filha e, passado o susto, brinca: "Quem é o meu tiquinho de olho roxinho?". Liz responde que sentia dor ao piscar o olho.

Então, pensando em aliviar o sofrimento da filha, Lore pergunta a garotinha se a dor passaria se ela desse um beijinho no local machucado. E Liz responde de forma inusitada: "Dói mais ainda".