VÍDEO: apartamento pega fogo em condomínio da Avenida Paralela

Apartamento pegando fogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no bairro de Narandiba, na Avenida Paralela, em Salvador, na noite de domingo, 11.

As chamas que atingiram o imóvel, situado no sexto andar, do Condomínio Fórmula Residencial Plus, foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado por volta das 19h.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores na área externa do condomínio após o fogo. Apesar do susto, não há informações sobre feridos.

Até o momento, a causa do incêndio não foi divulgada.

Veja

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros, mas, até a publicação desta nota, não houve resposta.