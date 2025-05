Maior trio elétrico do Carnaval de Salvador é atingido por incêndio

Trio elétrico - Foto: Reprodução | Instagram

A estrutura do trio elétrico que acompanha o cantor Durval Lelys agitando as ruas em carnavais e micaretas pelo país, sofreu um incêndio que destruiu boa parte da estrutura.

A empresa Dragão da Folia Produções, responsável pelo Trio Elétrico Dragão, divulgou a informação nesta segunda-feira, 28.

O veículo seguia para Brasília, onde acontecerá o Festival Micarê, marcado para os dias 2 e 3 de maio.

O fogo atingiu o segundo compartimento, que sofreu perda total. Ninguém ficou ferido, segundo nota da Dragão Folia no Instagram.

"Já estamos tomando todas as providências cabíveis para minimizar os impactos do ocorrido", disse, em nota, afirmando o compromisso com a segurança e com a transparência.