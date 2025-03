Trio elétrico: saiba como é feita a fiscalização da 'febre' da folia

Além da altura do guarda-corpo, a lotação também é verificada - Foto: Divulgação

Durante todos os dias de Carnaval, equipes do Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão inspecionando os trios elétricos que desfilam nos circuitos do Carnaval de Salvador. Os bombeiros verificam se as características aprovadas durante as vistorias antes da folia Momesca permanecem sem alteração.

“Tivemos um trio, por exemplo, que foi colocado um tablado para o artista ficar com mais destaque, mas isso reduz a altura do guarda-corpo, que tem que ser de 1,10m. O responsável pelo equipamento teve que retirar para que o veículo pudesse seguir e o artista se apresentar com segurança. Essa modificação foi vista durante a inspeção diária”, explicou o coronel BM Lanusse Araújo.

Além da altura do guarda-corpo, a lotação também é verificada. Esse ano, o CBMBA, através do CSCI solicitou fossem colocadas duas placas com a lotação máxima nos trios, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, onde ficam as pessoas. A equipe verifica se o número de convidados no trio condiz com o que está na placa.

Os bombeiros também inspecionam se não foram colocados nos trios nenhum dispositivo a mais, além dos que já foram analisados antes, para shows pirotécnicos, como os canhões de fogo. As fiscalizações acontecem com todos os trios durante a concentração dos desfiles. “Nossa prioridade é garantir a segurança dos foliões e dos artistas no quesito incêndio e pânico”, concluiu o oficial.