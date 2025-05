Casa é atingida por incêndio em Piatã; veja vídeo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, imóvel estava vazio - Foto: Reprodução

Uma casa pegou fogo na manhã desta terça-feira, 6, no bairro de Piatã, em Salvador. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o Corpo de Bombeiros no local, apagando as chamas.

Procurado pelo Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que a equipe do 3º BBM realizou o rescaldo do incêndio, além disso, a corporação confirmou que imóvel estava vazio e, por isso, não houve feridos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse também que a causa do incêndio ainda é desconhecida e que perícias foram expedidas para investigação.

Confira o vídeo: