Vídeo: fiação de poste pega fogo e destrói carro em Salvador

O veículo estava estacionado na rua no momento do incidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio na fiação de um poste destruiu completamente um carro na noite desta segunda-feira, 5, na entrada do bairro Sete de Abril, em Salvador. O veículo, que estava estacionado na rua, foi atingido após as chamas se espalharem rapidamente. Parte da via teve o fornecimento de energia elétrica interrompido.

Moradores registraram o momento em que o poste pegou fogo e, logo depois, o carro foi tomado pelas chamas. As imagens também mostram a chegada do Corpo de Bombeiros ao local.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que o incêndio foi causado por uma "ocupação clandestina de cabos de telefonia e internet". Ainda segundo a empresa, equipes foram enviadas para realizar a recomposição da rede elétrica danificada.

Além disso, e empresa informou que um pequeno trecho da rua continua sem energia, para que os reparos sejam concluídos com segurança. A previsão é de que o serviço seja finalizado ainda na manhã desta terça-feira, 6.

A reportagem do portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre a ocorrência.

Veja vídeos: