O paradeiro da adolescente da OAF ainda é um mistério

Hosana saiu da instituição sem levar nenhum pertence - Foto: Reprodução Polícia Civil

Há oito dias, a adolescente Hosana Adriana da Cruz Nascimento, 17 anos, está desaparecida. Moradora da Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que fica na Rua do Queimado, na Liberdade, em Salvador, ela foi vista pela última vez, na segunda-feira, 28 de abril. Na ocasião, ao sair do o Colégio Estadual Duque de Caxias, no mesmo bairro, ela disse aos colegas que iria na casa de uma amiga.

"Foi cumprido o estágio, foi para a escola. E, no dia seguinte, porque ela não voltou na segunda-feira para a instituição, um profissional [OAF] foi buscar informação [na escola]. A diretora disse que a viu no pátio até às 14h, porque não teve aula. No mesmo dia, à tarde, apareceram dois coleguinhas dela aqui [na instituição] dizendo que eles ficaram na escola até às 17h", contou Jozias Sousa, diretor-presidente da OAF.

Ainda segundo ele, ao sair da casa da amiga, Hosana se despediu dizendo que retornaria para a OAF, o que não aconteceu, até a noite desta segunda-feira, 5. "Nunca ela fez isso", afirmou Sousa, em entrevista a uma tv. A menina saiu da instituição sem levar nenhum pertence.

O desaparecimento da adolescente, que completou 17 anos no último 19 de abril e mora na OAF, desde os dez, foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Investigadores da Polícia Civil estão fazendo diligências para tentar localizar o paradeiro de Hosana. Quem tiver informações que levem a polícia até a jovem, pode ligar de forma anônima para o Disque Denúncia, no número 181.