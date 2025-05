Inclusão em vários meios é tema de workshop em universidade

Workshop de inclusão em diversos espaços é organizado por univesidade - Foto: Divulgação

A inclusão em diversos espaços, seja ele social, profissional ou educacional será tema de um workshop realizado pela Estácio em parceria com o Instituto do Desenvolvimento do Ser Humano (IDSH) que vai acontecer nos dias 23 e 24 de maio. O "III Workshop Inclusão, Acessibilidade e Pertencimento" será um evento voltado para profissionais das áreas de Educação, Saúde e Direito, além de famílias, estudantes e interessados na temática.

Realizado pela universidade, o evento inicia no dia 23 de maio, sexta-feira, das 17h30 às 21h, e vai até o dia 24 de maio, sábado, das 7h30 às 17h, no auditório S1, do Centro Universitário Estácio da Bahia.

Entre os temas discutidos estão os ‘Desafios e Avanços Jurídicos na Impementação da Educação Inclusiva e Educação Digital’, o ‘Autismo na Adolescência e a Transição na Fase Adulta’, ‘A Chegada do Diagnóstico: (Des) Compassos e Travessias’, além de um relato de uma mãe atípica. “Aqui entendemos como é importante colocar a educação especial e a educação inclusiva em pauta, principalmente no espaço acadêmico e ampliando essa formação para além dos muros da instituição. Muitas vezes ficamos presos ao conteúdo programático e um evento como este traz um olhar muito mais amplo de outros profissionais que atuam em diversos setores, contribuindo ainda mais para a formação dos estudantes e, também, para a comunidade em geral. Os participantes vão poder trocar experiências e compreender mais sobre as temáticas que serão desenvolvidas nesses dois dias de evento”, afirmou Maria Fernanda Menezes, coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAP) da Estácio.

As inscrições podem ser realizadas através do site Tiketo.com.br. Vale ressaltar que os alunos e professores da Estácio dos cursos de Direito, Pedagogia e Psicologia terão vagas gratuitas para a participação no evento.