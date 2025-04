Corpo de estudante desaparecida é encontrado em SP

Bruna teve corpo encontrado com marcas de agressão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, desaparecida desde o último domingo, 13, em São Paulo, foi encontrado nesta quinta, 17, com marcas de agressão.

Segundo informações do portal G1, Bruna havia passado o final de semana na casa do namorado. Antes de sair da estação de metrô de Itaquera, a jovem entrou com a mãe para avisar que estava no local.

Bruna, no entanto, havia perdido o ônibus e disse para sua mãe que a bateria estava com pouca bateria no celular. A vítima chegou a receber um valor para chamar um transporte por aplicativo, mas não manteve mais contato.

Corpo encontrado

O corpo de Bruna Oliveira tinha marcas de agressão, e foi encontrado no fundo de um estacionamento na Zona Leste.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações estão em andamento visando o total esclarecimento dos fatos", diz trecho do comunicado.