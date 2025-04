Adolescente de 14 anos desaparece após cair em lagoa de Salvador

Jovem teria se desequilibrado e caído na água - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um adolescente de 14 anos desapareceu após entrar na Lagoa da Timbalada, no Saboeiro, em Salvador, por volta das 14h, desta quinta-feira, 17.

A mãe do jovem Gustavo, contou que ele saiu de casa, na região da Estrada das Barreiras, para jogar vídeo game, porém, foi convidado para entrar em uma embarcação e passear na represa. No caminho, ele teria se desequilibrado e caído na água.

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar e o Samu estiveram no local, porém, o Corpo de Bombeiros não teriam começado os trabalhos. Nesta sexta, 18, a irmã do jovem afirmou que acionou os bombeiros seis vezes, só nesta manhã, e até o momento nenhuma equipe foi encaminhada para a lagoa.

