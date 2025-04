Integrante do CV é executado e mulheres são baleadas pelo BDM em Salvador

Duas mulheres são baleadas em Salvador - Foto: Reprodução

Um integrante do Comando Vermelho indentificado como Arianderson de Jesus Souza, vulgo de "Loirinho", foi executado na noite desta quinta-feira, 17, em Vila Verde, em Salvador.

Segundo apuração do Portal A TARDE com fonte policiais, o alvo estaria na rua quando homens armados o avistaram. Na tentativa de fuga, ele invadiu um estabelecimento, onde estavam duas mulheres. Arianderson não resistiu e morreu ainda no local.

As mulheres, identificadas como Romilda Maria e Márcia Paula, também foram atingidas. Uma delas, é idosa e dona do estabelecimento. Elas foram socorridas para UPA de São Cristóvão e não tiveram o estado de saúde divulgado.

Segundo uma fonte policial, que não quis e identificar, "Loirinho" tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele era do CV, facção rival dos traficantes que cometeram o crime e pertencentes ao Bonde do Maluco (BDM).

Guerra de tráfico na região

A região tem sido palco de confrontos frequentes entre facções criminosas rivais, como o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM), que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

A intensa guerra entre as facções pelo domínio do tráfico de drogas no bairro de Vila Verde, ocorre porque o BDM tenta entrar no bairro que tem atuação do CV há pelo menos quatro anos.

Além disso, a repetição dos ataques é motivada porque a localidade é a única com domínio do CV, sendo cercada por bairros como Mussurunga e Parque São Cristóvão, onde o BDM tem atuação histórica.