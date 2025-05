Fortes chuvas: Codesal registra mais de 60 ocorrências nesta terça

Estragos da chuva no bairro São Cristóvão, em Salvador, na última sexta-feira, 2 - Foto: :Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Com o grande volume de chuva na capital baiana, a Defesa Civil de Salvador (Codesal), registrou mais de 60 ocorrências entre às 00h desta terça-feira, 6, até às 10h, com destaque às ameaças de desabamento e deslizamento, além de casos de deslizamento de terra.

No total foram contabilizadas 67 ocorrências, entre os incidentes ocorreram 19 ameaças de deslizamento, sendo 4 em Valéria e 3 casos respectivamente em cada um dos seguintes bairros: Subúrbio, Cajazeiras e Cabula.

Outras 21 ameaças de desabamento, também foram registradas com 6 casos em Pau da Lima. Foram contabilizados ainda 11 casos de deslizamento de terra com 5 ocorrências no bairro da Liberdade e 2 em Cajazeiras.

Alto acúmulo de chuvas

De acordo com a Codesal, Salvador registrou o volume de chuva esperado para todo o mês de maio, nos últimos cinco dias. A capital baiana acumulou mais de 305 milímetros de chuva, volume que supera a média mensal da capital baiana, estimada em 302,2 mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta laranja para 28 cidades da Bahia, entre elas Camaçari, Alagoinhas, todas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e a própria capital.

O aviso indica risco de chuva forte, com volumes de até 100 mm em apenas 24 horas, além da possibilidade de deslizamentos de encostas, alagamentos e transbordamentos de rios.