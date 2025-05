Salvador registra chuva do mês inteiro em apenas cinco dias

A capital baiana acumulou mais de 305 milímetros de chuva - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Salvador registrou, nos últimos cinco dias, o volume de chuva esperado para todo o mês de maio, segundo a Defesa Civil municipal (Codesal). A capital baiana acumulou mais de 305 milímetros de chuva, volume que supera a média mensal da capital baiana, estimada em 302,2 mm.

Como fica o tempo na Bahia:

A previsão não é das melhores para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta laranja para 28 cidades da Bahia, entre elas Camaçari, Alagoinhas, todas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e a própria capital.

O aviso indica risco de chuva forte, com volumes de até 100 mm em apenas 24 horas, além da possibilidade de deslizamentos de encostas, alagamentos e transbordamentos de rios.

Nesta terça-feira, 6, a tendência é de que a chuva continue, especialmente na faixa litorânea, incluindo Salvador e municípios vizinhos. A previsão aponta ainda a possibilidade de rajadas de vento e trovoadas, com momentos de chuva mais intensa ao longo do dia.

Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa

A Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta terça-feira, 6, em razão dos ventos fortes e do mar agitado na Baía de Todos-os-Santos. A interrupção do serviço teve início na última sexta-feira, 2, completando hoje, portanto, cinco dias consecutivos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), condições adversas de navegação inviabilizam a operação segura das embarcações. A suspensão das operações ocorre por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia e segue sem previsão de retomada.

Além da travessia Salvador-Mar Grande, as escunas de turismo responsáveis pelo tradicional "Passeio às Ilhas" também permanecem fora de operação. Já a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo segue funcionando, porém com alterações no trajeto, no sistema semi-terrestre, com conexão em Itaparica.