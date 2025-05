Operação em penitenciária busca envolvidos em incêndios no Lobato

Seap deflagrou a Operação Égide, na noite deste sábado, 26. - Foto: Hildázio Santana / Nucom Seap

Com o objetivo cortar possível comunicação entre líderes de organizações envolvidas nos ataques do Lobato, com criminosos nas ruas, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Inteligência da Seap e da Secretaria da Segurança Pública (SSP), deflagrou a Operação Égide, na noite deste sábado, 26.

Policiais Penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), policiais ordinários e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, realizam revistas simultâneas em diversas celas de quatro unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Mata Escura.

As ações da Seap são coordenadas pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), através do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP).

Também tiveram a participação de policiais penais da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), da Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), policiais penais do serviço ordinário, Policia de Choque, Policiais do Batalhão de Guardas, policiais do Grupamento de Patrulhamento Aéreo (Graer).

Madrugada de terror

Um ataque do Comando Vermelho (CV) na madrugada deste sábado, 26, causou desespero, pânico e assustou moradores do bairro do Lobato, subúrbio ferroviário de Salvador. Homens armados com fuzis e metralhadoras invadiram rua Voluntários da Pátria, no bairro Lobato, área conhecida como “Corre ou Morre”.

Na ação, os traficantes atiraram e incendiaram diversos veículos na localidade, deixando quatro completamente destruídos, dois parcialmente incendiados e seis pichados com as iniciais da facção criminosa.