Polícia tem pista de criminosos que incendiaram veículos no Lobato

O delegado-geral André Viana e uma comitiva de dirigentes supervisionaram as investigações em campo - Foto: Ascom-PC / Tony Silva

A Polícia Civil já tem indicativo de autoria dos incêndios em veículos ocorridos no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na madrugada deste sábado, 26. De acordo com a corporação, atividades de inteligência policial e de apurações em campo acontecem de forma ininterrupta desde quando os fatos aconteceram.

Após uma reunião com a delegada-geral adjunta Márcia Pereira, o chefe de Gabinete, delegado Ivo Tourinho, o assessor executivo, delegado Jorge Figueiredo, dirigentes dos departamentos operacionais e o diretor do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o perito criminal Osvaldo Silva, no Gabinete, o delegado-geral André Viana e a comitiva de dirigentes visitaram o local e supervisionou as investigações em campo. Durante a visita, André Viana e Márcia Pereira cobriram as pichações de siglas de grupos criminosos com tinta preta.

O delegado-geral fez questão de destacar a mensagem enviada ao cobrir as pichações. “Com este ato deixamos clara a mensagem, de que os espaços públicos são das comunidades e do estado e é neste sentido que a Polícia Civil vai direcionar todos os seus recursos de inteligência policial e operacional”, afirmou.

As investigações continuam, com o objetivo de localizar todos os envolvidos. Os elementos coletados em campo e resultados de perícias vão colaborar com a elucidação.

As ações da Polícia Civil acontecem de forma integrada com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), por meio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), com a Polícia Militar, e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).