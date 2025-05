Vídeo: Motocicleta explode após colisão com micro-ônibus no Lobato

Motocicleta explode após colidir com micro-ônibus - Foto: Reprodução

Uma motocicleta explodiu após um micro-ônibus colidir com o veículo na via que liga o Lobato ao bairro de Pirajá, em Salvador. De acordo com a Transalvador, há registro de ferido.

Ainda de acordo com informações, após a colisão, cuja linha era Lobato/Suburbana, a motocicleta pegou fogo e atingiu o coletivo. O condutor ficou ferido e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Veja o vídeo:

A Transalvador foi acionada 30 minutos depois do acidente. O Samu também foi acionada para atendimento. O micro-ônibus passará por vistoria para averiguar a causa do acidente.