Banda que ataca Bolsonaro tem show cancelado em Salvador

A banda BozoKill - Foto: Divulgação

Um show gratuito da banda BozoKill, que seria realizado neste domingo, 18, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, foi cancelado. O grupo é conhecido pelas letras polêmicas, repletas de ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida foi tomada após o deputado estadual Diego Castro (PL) entrar com uma ação popular contra o uso de verba pública para financiar o evento, alegando “discurso de ódio” e conteúdo político ofensivo nas músicas. Segundo o parlamentar, letras como a da música "Mate um Minion Hoje" — com versos como “bicuda na cara desses fascistas” e menções ao escritor Olavo de Carvalho — seriam incompatíveis com o financiamento estatal.

Nas redes sociais, a banda BozoKill reagiu afirmando que “a censura não venceu” e que o show seguirá normalmente, ainda que sem apoio institucional. A nova apresentação será em uma casa de shows privada, o The Green House Music.

Esta não é a primeira vez que o grupo enfrenta resistência por causa do conteúdo de suas músicas. No Carnaval deste ano, o deputado Leandro de Jesus (PL) também tentou impedir uma apresentação da banda, alegando incitação ao ódio contra bolsonaristas.

Pelourinho recebe Festival LGBTQIAPN+ com shows, drags e ações sociais

O Pelourinho, em Salvador, será palco neste sábado, 17, do Festival LGBTQIAPN+ de Arte e Cultura, evento gratuito que celebra a diversidade, a arte e o orgulho LGBTQIAPN+. A programação acontece das 10h à meia-noite nos largos Pedro Archanjo, Quincas Berro D’Água e Tereza Batista, com shows musicais, oficinas, performances, desfiles e ações de saúde e cidadania.

A expectativa é reunir cerca de 3 mil pessoas entre turistas, moradores e integrantes da comunidade LGBTQIAPN+. Entre os destaques, estão apresentações de Paulilo Paredão, Samba Ohana, Coletivo Afrobapho, além dos shows de Maira Menezes com Mai Diversa(Mente) e Aila Menezes com o Baile de Todas as Cores.

O Palco das Estrelas, no Largo Pedro Archanjo, reúne drags pioneiras da cena baiana em um espetáculo de música, dança e performance.