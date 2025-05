Salvador além dos bares: 5 programas noturnos imperdíveis

sessões noturnas do Planetário da UFBA encantam adultos e crianças - Foto: Divulgação

Engana-se quem acha que a noite em Salvador se resume a shows, barzinho e roda de samba. A capital baiana tem um lado noturno inusitado - meio secreto, talvez -, e dá para curtir bastante sem ir aos tradicionais bares. Tem música clássica à luz de velas, cinema com trilha ao vivo, passeio no universo das estrelas e até visita com lanterna a museu.

Se você busca alternativas criativas para sair da rotina, listamos cinco programas noturnos imperdíveis para quem gosta de surpreender e ser surpreendido. Confira:

1. Uma Noite no Museu

| Foto: Divulgação

Conhecido pelo esforço em se aproximar do público jovem, o MAC_BAHIA (Museu de Arte Contemporânea), na Graça, está com uma programação bem interessante. Esta sexta-feira, 16, e o sábado, 17, prometem muita diversão com a atividade Noite no Museu, uma visita guiada com lanternas, para todas as idades, a partir das 18h30. A entrada é gratuita. É uma opção perfeita para quem gosta de cultura com emoção.

Datas: Apenas 16 e 17 de maio, inicialmente.

Endereço: Rua da Graça, 284, Graça, Salvador, Bahia, Brazil 40150-060.

Horário: A partir das 18h30. Ponto de encontro na mini rampa de skate.

Quanto: Grátis.

2. Candlelight: concertos à luz de velas com repertório único

| Foto: Divulgação

Após passar por mais de 100 países pelo mundo, a experiência Candlelight segue com apresentações em Salvador. Os eventos prometem envolver o público em uma jornada musical única, iluminada por centenas de velas. Os repertórios vão de clássicos como Vivaldi e Queen a trilhas sonoras de filmes. A experiência sensorial e visual transforma a noite em uma verdadeira viagem artística.

As próximas edições de maio e junho são: os clássicos do rock e tributos a Bruno Mars e Coldplay. Os concertos acontecem no Teatro Salesiano e os ingressos custam a partir de R$ 55.

Endereço: Teatro Salesiano, Praça Conselheiro Almeida Couto, 347 - Nazaré, Salvador - BA, 40025-390.

Horário: A partir das 18h.

Quanto: De R$ 55 a R$ 250. Vendas no site.

3. Planetário da UFBA: o céu noturno como espetáculo

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

As sessões noturnas do Planetário da UFBA encantam adultos e crianças com observação do céu estrelado, objetos do Sistema Solar, aglomerados estelares, além de viagens lúdicas pelo universo e curiosidades astronômicas. É um passeio ideal para quem quer aprender e se deslumbrar com a ciência nas alturas. A cúpula do planetário possui 11 metros de diâmetro, comportando 85 poltronas e tecnologia de ponta em projeção esférica (full dome). São três telescópios utilizados nas sessões noturnas para observação celeste, no pátio de observação astronômica. A sessão no espaço começa pontualmente e após o início, não é permitida a entrada na cúpula.

Datas: Variadas.

Endereço: Av. Milton Santos, 485 - Ondina UFBA, Salvador, Bahia, 40170115.

Horário: Variados, consulte no site ou perfil do Planetário no instagram.

Quanto: Existem atividades gratuitas e pagas. A observação astronômica com os telescópios, por exemplo, é gratuita e acontece de terça a sexta, das 18h30 às 20h, sem necessidade de agendamento prévio. Para as demais atividades, o público regular paga R$ 30 (R$ 15 meia) de sexta a domingo. De terça a quinta há sessões promocionais após às 17h: R$ 20 (R$ 10 meia). As sessões são gratuitas, de modo geral, para estudantes de escolas públicas e seus familiares, pessoas inscritas no CadÚnico e comunidade da UFBA.

4. CineSom: cinema com som ao vivo no Cinema do Museu

| Foto: Divulgação

Sexta-feira é dia de CineSom na Saladearte Cinema do Museu! A mistura de linguagens artísticas combina uma sessão de filme com show temático na sequência. Nesta sexta-feira, 16, o evento vai reverenciar Gal Costa, exibindo a cinebiografia “Meu Nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lô Politi. Para interpretar seu repertório, o espaço recebe Priscila Magalhães, premiada cantora e compositora baiana, que não por acaso, é prima da própria Gal.

Datas: Toda sexta-feira.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2.195, Museu Geológico, Corredor da Vitória.

Horário: Variado. Consulte no Cineinsite A TARDE.

Quanto: É possível pagar somente pela sessão do filme ou apenas pelo show. Os valores são promocionais até quinta, véspera da sessão. O combo de cinema (inteira) + show custa R$ 59, já o cinema (meia) + show é R$ 43. Somente show sai por R$ 30. Para compras na sexta, dia do evento, os ingressos aumentam R$ 5 nos combos e couvert.

Os ingressos são vendidos na bilheteria do Cinema do Museu ou através do Whatsapp 71 99981-7560.

5. Zoo Noturno

| Foto: Liz Nunes | Ag. A TARDE

Uma das atrações mais procuradas do Zoológico de Salvador, o Zoo Noturno é um passeio guiado no qual os visitantes têm a oportunidade de conhecer animais de hábitos noturnos. O programa é ideal para quem ama animais e é curioso.

Datas: O passeio está suspenso por ora e retorna após a reabertura do Zoológico, prevista ainda para este mês de maio.

Endereço: Tv. Alto de Ondina, s/n - Ondina, Salvador - BA, 40170-110.

Horário: Variados.

Quanto: Grátis.