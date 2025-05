Obras do TCA: entenda a revitalização do espaço em Salvador

TCA abre inscrições para visitações nas obras - Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

O Teatro Castro Alves (TCA), um dos mais importantes equipamentos culturais da Bahia e do Brasil, deu mais um passo para se aproximar mais do público. O programa “TCA de Perto - Obras” tornou possível visitas educativas e assistidas nas obras da terceira etapa de requalificação do teatro, o que permite ao visitante ver, como se dão as obras do complexo cultural.

O roteiro perpassa a história e arquitetura do TCA. Os visitantes são conduzidos de partes já conhecidas às ambientes mais privadas, cujo acesso, no geral, só é permitido para funcionários. São até 10 pessoas por visita, com duração de 90 minutos, às sextas-feiras, a cada 15 dias.

A primeira visitação ocorreu na tarde de ontem, e os interessados podem se inscrever através da plataforma Sympla para as próximas datas.

Ver de perto

Frequentador do Teatro Castro Alves desde 1982, o professor Aroldo Barbosa conta como acompanhou, em 43 anos, momentos marcantes e reformas que foram feitas no teatro.

“Eu acho muito importante, porque a gente que frequenta pode ver a reforma que está passando, o cuidado que está tendo, e todas as explicações que estão sendo passadas, como a parte da arquitetura e da história. (...) E um programa que todo mundo deveria fazer”, recomenda.

As visitas são iniciadas no foyer do teatro e é possível chegar a locais mais desconhecidos, que agora passam por requalificação e melhorias.

Com a reforma, o palco da sala principal, que antes tinha capacidade para até 500 quilos por metro quadrado, passará a suportar até 750 quilos no mesmo espaço. É possível, por exemplo, que o visitante veja de perto, embaixo do palco, como isso foi feito.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014, o TCA já passou por quatro grandes reformas ao longo de sua história, sendo esta atual, o projeto do Novo TCA, iniciada em 2010, entra agora em sua última fase, com previsão para conclusão em 2026.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela