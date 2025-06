Lula lamenta morte de Sebastião Salgado: "Profundamente triste"

Presidente Lula ao lado de Sebastião Salgado - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) lamentou, nesta sexta-feira, 23, a morte de Sebastião Salgado. O fotógrafo, que sofria de um distúrbio sanguíneo causado pela malária, morreu aos 81 anos.

Durante um evento com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, em Brasília, Lula pediu um minuto de silêncio e citou Sebastião como um dos maiores fotógrafos da história do Brasil.

"Ficamos sabendo de uma notícia muito triste [...] Queria pedir um minuto de silêncio pelo nosso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o Brasil já produziu", afirmou Lula.

Em publicação nas redes sociais, Lula mencionou o informomismo do fotógrafo com as desigualdades do mundo, além de destacar o legado deixado por Sebastião, também conhecido por sua atuação na luta pela preservação ambiental.

"Me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado [...] Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade", escreveu o presidente.

Ministros lamentam

Além de Lula, ministros de governo também lamentaram a perda de Sebastião Salgado. O titular do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou ter perdido um amigo.

"O Brasil perdeu um dos maiores expoentes da fotografia mundial. A morte de Sebastião Salgado deixa uma lacuna irreparável no jornalismo brasileiro. Descanse em paz, companheiro", afirmou o ministro.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, pontuou que Sebastião conseguiu, com suas lentes, capturar "a alma do mundo".

"Sua lente capturou a alma do mundo, com olhar humano, poético e profundamente transformador", disse a ministra baiana.