Governo Jerônimo articula investimentos históricos em portos da Bahia

Porto de Salvador receberá investimento de R$ 350 milhões para modernização - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O Governo Federal anunciou, nesta sexta-feira, 23, em articulação com o governo da Bahia, capitaneado por Jerônimo Rodrigues (PT), um pacote de investimentos superior a R$ 1,5 bilhão, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltado à modernização e ampliação dos portos de Salvador, Aratu e Ilhéus.

O anúncio foi feito com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e promete fortalecer a logística integrada e infraestrutura portuária na Bahia.

A partir do investimento, a capacidade de movimentação de cargas nos Portos de Aratu e Ilhéus juntos, passa de 300 para 2 mil toneladas por hora, proporcionando o avanço em eficiência, ampliação da capacidade de atendimento às demandas do setor produtivo, além de ser vetor de desenvolvimento regional.

“Esse investimento faz parte de um quebra-cabeça, porque se os portos estiverem bem equipados e nós não tivermos ferrovias e rodovias, a matéria prima não chega para exportar e quando chega para a gente poder distribuir para o interior não funciona bem. Então são peças fundamentais, uma articulação para a gente poder gerar emprego, gerar renda e trazer o setor privado para que possa compartilhar sua responsabilidade”, pontuou o governador Jerônimo Rodrigues.

Ministros, governador Jerônimo Rodrigues e autoridades assinam ordem de serviço | Foto: Feijão Almeida/GOVBA

De acordo com o ministro Rui Costa, os recursos do PAC estão voltados para destravar gargalos logísticos e promover desenvolvimento sustentável no país.

"O Brasil, para competir, para manter emprego, para manter exportação, precisa ter uma infraestrutura adequada, precisa reduzir custos e, portanto, é isso que nós estamos fazendo, trabalhando muito e realizando o maior investimento em infraestrutura da história do Brasil. A Bahia é um dos estados que tem o maior volume de investimento do PAC e recebe aqui obras importantes. É com o trabalho que a gente vai gerar emprego e melhorar a vida do povo baiano e brasileiro"

Investimentos

Só o Porto de Aratu, localizado no município de Candeias, receberá R$ 1,3 bilhão para a modernização e expansão dos terminais de granéis sólidos e vegetais, além da construção de um novo píer que terá como foco a movimentação de líquidos e produtos químicos por embarcações de grande porte.

É esperado que o investimento aumente a capacidade de armazenagem e de operação do terminal, tornando-o mais competitivo em escala nacional e internacional, o que também deve acontecer com o Porto de Ilhéus, que receberá R$ 130 milhões destinados à reativação do Moinho de Trigo, que estava desativado há 17 anos e será utilizado pela empresa JAV Alimentos (Grupo Maratá).

Dentre as ações esperadas para o porto ilheense, estão a recuperação do cais e o aprofundamento da dragagem, o que permitirá que a estrutura receba navios maiores.

“A gente está tendo um grande crescimento do ponto de vista econômico no estado e é fundamental ampliar a infraestrutura logística, já que nós tivemos um crescimento nos portos baianos de 8% e o Porto de Salvador cresceu 26%, um dos que mais cresceu no Brasil. Por isso nós estamos fazendo esses investimentos, para a melhoria da infraestrutura portuária, ampliando a competitividade dos portos da Bahia, linkando com outros estados brasileiros e, naturalmente, com países que têm muito interesse em operar no Brasil, sobretudo pelo crescimento da nossa economia”, afirmou o ministro Sílvio Costa Filho

O porto de Salvador receberá um investimento na ordem de R$ 350 milhões e terá como principais projetos a dragagem de aprofundamento do canal de acesso do Porto para 17 metros e o projeto da implantação dos dolfins de atracação, estrutura portuária que auxilia na amarração e atracação de navios e que protege contra o impacto de embarcações contra os pilares de pontes.

Há investimentos também em atualização tecnológica como a substituição da matriz energética por fontes renováveis de energia e implantação da tecnologia 5G, que irá conectar a comunicação portuária à alta velocidade para rastrear as cargas em tempo real.

“Tudo isso faz parte de um grande projeto de requalificação dos portos da Bahia para o aumento do valor do ativo portuário baiano, para torná-los mais atrativos para os futuros investidores e facilitar o escoamento das cargas. Todos esses projetos, em conjunto com as obras de requalificação da infraestrutura portuária nos portos de Salvador, Aratu e Ilhéus é que vão propiciar essa nova vertente de desenvolvimento”, comemorou o diretor-presidente da Autoridade Portuária da Bahia (Codeba), Antonio Gobbo.