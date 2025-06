Rui Costa anuncia construção de nova ponte do rio Jequitinhonha

Rui Costa durante encontro com prefeitos - Foto: Divulgação | Casa Civil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciou a construção de uma nova ponte sobre o rio Jequitinhonha, na região do município de Itapebí, na BR-101. O anúncio foi feito após a solicitação em conjunto do prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso (PSB), e das federações comerciais do estado.

Na audiência, que ocorreu na quinta-feira, 22, em Brasília, foram discutidas medidas emergenciais para reduzir o impacto dos prejuízos causados pela interdição da ponte, processo iniciado em janeiro deste ano. Rui afirmou, logo após o encontro, que a atual ponte será demolida para a construção de um novo equipamento.

A nova ponte deve ser construída em um tempo recorde de dez meses, segundo o chefe da Casa Civil. “Fizemos essa reunião com o diretor do DNIT, que é o órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, porque vão precisar demolir a ponte atual para construir uma ponte nova. E as providências de pavimentação e de estrutura do desvio, assim como a instalação de balsas, vão ser providenciadas. Vamos juntos lá anunciar a demolição da ponte e dar a ordem de serviço”, afirmou Rui.

O presidente da UPB, Wilson Cardoso, agradeceu ao ministro e comemorou o anúncio da construção da nova ponte.

“Essa resolutividade é o mais importante. Acredito que todos os prefeitos aqui que estão sofrendo e saíram da reunião com o coração mais aliviado de responder com eficiência o que a população está precisando”, comemorou.

Também presente no encontro, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, reforçou que será feita a reestruturação do desvio para garantir mais segurança e trafegabilidade, enquanto a obra da nova ponte não for concluída.

“Vamos viabilizar um desvio totalmente trafegável. Vamos colocar pedra, defensa metálica, adição de cimento, tudo o que for necessário para garantir a qualidade daquele desvio nos 50 quilômetros. E vamos também viabilizar uma balsa, principalmente para aquele transporte local”, explicou.

A audiência contou ainda com os prefeitos dos municípios do extremo sul baiano que foram atingidos com a interdição: Isan Botelho de Itapebi; Luizinho de Itagimirim; Tonzinho de Lajedão; e Bemtivi de Itanhém. O secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Casa Civil, Maurício Muniz, também esteve no encontro.

Solicitação das federações comercias

No começo da semana, um grupo formado pelas federações de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), Comércio (FECOMÉRCIO), das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (FETRABASE), e das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), solicitou, de maneira conjunta, ao Ministério dos Transportes, uma solução urgente para a interdição do equipamento, que estava gerando prejuízos econômicos e colocando em risco quem precisava trafegar pela região.

"Nosso ofício tem objetivo de clamar pela solução em relação a essa ponte sobre o BR 101, que exige solução urgente para fluxo alternativo de caminhões e demais veículos. Ela é fundamental na ligação do sul e extremo sul da Bahia", afirmou o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, ao Portal A TARDE.