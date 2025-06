Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será demolida; saiba detalhes

Ponte sobre o rio Jequitinhonha - Foto: Itapebi Acontece / Divulgação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou na manhã desta sexta-feira, 23, a demolição da Ponte do Rio Jequitinhonha, na BR-101, interditada desde o último dia 5 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“Eu pedi ontem a otimização do Dnit para que, no máximo, em 30 ou 40 dias tenhamos a empresa selecionada no contrato emergencial para demolir e construir uma nova ponte”, declarou durante discurso em evento de anúncio de novos investimentos nos portos de Aratu e Ilhéus, na Bahia, junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

O chefe da Casa Civil detalhou que a nova estrutura pode levar até um ano para ser construída e que, até lá, que medidas serão tomadas para viabilizar a travessia do rio.

“Nós vamos providenciar e negociar com a Neoenergia, que é dona da barragem que fica próxima à ponte, a instalação de um acesso com balsa para que pelo menos carros pequenos e ambulâncias possam passar via balsa”, explicou.

Além da balsa, o ministro afirmou que o Dnit tem trabalhado para melhorar a pavimentação do desvio por terra.

“Vão continuar os investimentos até que a gente consiga ter trafegabilidade adequada no desvio. São 50 km, e vai perdurar durante um ano, até a conclusão da ponte”, reforçou.

Ponte Rio Jequitinhonha interditada

A ponte que passa sobre o Rio Jequitinhonha, localizada no km 661 da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, foi interditada na madrugada do dia 5 de maio para o tráfego de veículos.

A interdição, anunciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ocorre para a realização de obras de inspeção e ensaios técnicos para avaliação estrutural da ponte.

Equipes da PRF estão no local para orientar os motoristas e fiscalizar a fluidez do tráfego, além de garantir a segurança de todos. Os motoristas podem utilizar os mesmos desvios indicados durante a restrição de tráfego realizada desde janeiro deste ano.

A principal mudança é a liberação do trecho pela estrada da Veracel, que antes era restrito a veículos leves e agora pode ser utilizado também por veículos de carga.

Confira as rotas alternativas disponíveis:

Para ambos os sentidos da BR-101:

Siga pela BA-275 até Santa Maria Eterna, acesse a BA-658, depois a BA-982, em seguida a BA-274 e retorne à BR-101 no km 646.

Sentido Espírito Santo → Salvador:

No km 920 da BR-101, acesse a BR-418 no distrito de Posto da Mata (BA) e siga até a BR-116, em Teófilo Otoni (MG).

Sentido Itabuna → Espírito Santo:

No km 506 da BR-101, em Itabuna (BA), acesse a BR-415 e siga até a BR-116, em Vitória da Conquista (BA).