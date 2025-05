Sindicalista é preso após invadir e tumultuar sessão na Câmara

Bruno Carianha - Foto: Reprodução

A invasão dos servidores municipais no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador (CMS) resultou na prisão do diretor licenciado do Sindicato dos Servidores (Sindeps), Bruno Carianha.

O sindicalista foi preso por incitar a invasão na casa legislativa e agredir os vereadores da capital, de acordo com informações chegadas ao Portal A TARDE. Na ocasião, ele foi conduzido pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar para a 1ª Delegacia dos Barris.

A Guarda Civil Municipal (GCM) chegou a tentar impedir a prisão do homem, mas foi impedido pela PM. No momento, o coordenador também teria tido a camisa rasgada.

A segurança do local foi reforçada a pedido da polícia legislativa, em meio à resistência dos manifestantes.

Confusão e agressão

Antes da sessão ser interrompida, manifestantes e vereadores protagonizaram cenas de briga e agressão. O vereador Sidninho (PP) levou uma mordida na mão. Em seguida, os sindicalistas foram retirados do plenário.

Veja

Braço mordido do vereador Sidninho | Foto: Reprodução

Os manifestantes também teriam sido agredidos na tentativa de ocupação, segundo relatos obtidos pelo Portal A TARDE.

Para controlar a briga, a Polícia Militar também entrou no plenário. O presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), suspendeu a sessão por 30 minutos, prometendo reiniciar os debates e votar o texto ainda nesta quinta, 22.

Entre os presentes na Casa, estão o deputado estadual Hilton Coelho (Psol) e Kleber Rosa (Psol), segundo colocado na eleição para prefeito de Salvador em 2024.

Entrada bloqueada

Na tentativa de obstruir a sessão, antes da invasão ao plenário, os sindicalistas impediram a entrada da imprensa e de assessores dos vereadores na casa legislativa.

Durante a incursão, uma das portas de entrada do centro foi danificada por manifestantes.

Assista

Aprovação de reajuste salarial

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou, em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 22, o reajuste dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas.

A bancada de oposição se absteve da votação por não concordar com o método usado. Foram 33 votos, e todas as emendas apresentadas pela minoria foram derrubadas.

Ao todo, foram apresentadas seis emendas, quatro pela bancada de governo e duas pela oposição.