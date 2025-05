Câmara de Salvador aprova reajuste dos servidores a portas fechadas

Votação ocorreu nesta quinta-feira, 22 - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou, em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 22, o reajuste dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas. A votação ocorreu a portas fechadas, após a briga protagonizada por vereadores e sindicalistas.

A bancada de oposição se absteve da votação por não concordar com o método usado. Foram 33 votos, e todas as emendas apresentadas pela minoria foram derrubadas. Ao todo, foram apresentadas seis emendas, quatro pela bancada de governo e duas pela oposição.

O crivo dos vereadores, por sua vez, não agradou aos professores. Isso porque a categoria, em sua maioria ligada a APLB-Sindicato, afirma que o projeto não contempla o pagamento do piso salarial estabelecido em lei.

"Nossas emendas foram todas derrubadas, votadas contra. Deveria ser feito aqui no plenário, mas eles decidiram que seria lá dentro de forma secreta", afirmou o vereador Hamilton Assis (Psol), em conversa com a imprensa.

Assista

Já o presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB), não se manifestou sobre a aprovação da matéria, mas pediu desculpas aos jornalistas pela confusão e criticou os protestos.

"Desculpe. Soube que a agressão chegou até vocês. Pode ter certeza que não foi por mim, porque, se fosse por mim, isso jamais aconteceria. Eu sou uma pessoa democrática. Essas coisas não foram feitas por sindicalistas, foram feitas por baderneiros. Tenho certeza que os sindicalistas não fazem essas coisas" Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal de Salvador

O tucano também lamentou a invasão dos sindicalistas ao Centro de Cultura da Câmara de Salvador.

“Tratou-se de um ato bárbaro, com destruição do patrimônio público. Você pode ter certeza que me senti no 8 de Janeiro, quando, em 2023, um grupo de manifestantes invadiu o Congresso Nacional e depredou o Parlamento. Essas agressões não são feitas por verdadeiros sindicalistas, são feitas por baderneiros. Então, para mim, é um ato que vem de pessoas que não sentam numa mesa de negociação como determina os próprios sindicatos, como determina a lei, para que as reivindicações deles sejam atendidas”, disse.

Protestos

Sob fortes protestos do lado de fora e dentro da casa, os servidores realizaram uma barricada humana para impedir o acesso de jornalistas e demais assessores no plenário na Casa Legislativa.

A manifestação, contudo, não impediu a apreciação da matéria, que aconteceu fora do plenário para a segurança dos vereadores e servidores, segundo diz a nota da CMS.

A sessão chegou a ser interrompida por 30 minutos para o fim do parecer nas comissões conjuntas de Constituição e Justiça (CCJ), Fiscalização, Orçamento e Finanças (CFOF) e Educação. Em seguida, foi interrompida novamente pelo mesmo período.

Com a chancela dos edis, os funcionários públicos passam a receber um percentual de 4,83% nos vencimentos mensais, a partir deste mês, de forma escalonada. A medida é válida até abril de 2026.

Em 2024, antes de tentar a reeleição, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) ofereceu aos servidores um aumento de 4%. Já os professores terão os salários reajustados por nível. Para a categoria, o percentual varia de 6,27% a 9,25%.

Confira como funciona a listagem

a) 9,25% (nove vírgula vinte e cinco por cento) para o Nível 1 / Referência A;

b) 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) para o Nível 1 / Referência B.

c) 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), a partir do Nível 1 / Referência C;

d) 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), para o quadro suplementar do Magistério Público.

Confusão e agressão

Antes da sessão ser interrompida, manifestantes e vereadores protagonizaram cenas de briga e agressão. O vereador Sidninho (PP) levou uma mordida na mão. Em seguida, os sindicalistas foram retirados do plenário.

Os manifestantes também teriam sido agredidos na tentativa de ocupação, segundo relatos obtidos pelo Portal A TARDE.