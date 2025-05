Jerônimo detalha viagem à China e projeta novos investimentos para a Bahia

Jerônimo Rodrigues em visita ao Grupo A TARDE - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou o Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 22, e deu detalhes de diversas pautas relacionadas às ações de sua administração. Entre os principais pontos discutidos, esteve sua recente viagem à China e as novidades sobre os processos de construção da Ponte Salvador-Itaparica e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, além de bastidores da política.

O governador foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo head de conteúdo digital, Rafael Sena; e pelo diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute.



Viagem à China

Em conversa no programa Café das 7h, da rádio A TARDE FM, Jerônimo detalhou a visita que fez à China, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e destacou avanços nas tratativas sobre a Ponte Salvador-Itaparica, bem como o interesse do governo chinês no projeto.

“Lula cravou um pedido para que o governo chinês pudesse ajudar a gente nesse projeto da Ponte. É um projeto que o próprio Xi Jinping [presidente da China] falou que está na lista dos projetos estratégicos entre relações internacionais Brasil e China”, afirmou, durante entrevista.

Segundo o gestor, a viagem também foi importante para prospectar possíveis investimentos futuros para o estado. Durante o encontro, o governo apresentou o potencial energético da Bahia em um seminário que reuniu cerca de 400 empresários chineses.

“Nós conseguimos abrir diversas frentes e já deixamos um conjunto de contatos para que os alguns empresários possam vir para Bahia e investir”, declarou.

Ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo explicou que, após a viagem, a expectativa em relação à Ponte Salvador-Itaparica é que a China assine o contrato que viabiliza as tratativas para a implantação da estrutura.

“A expectativa é que eles possam ‘botar a tinta na caneta’ agora e selar o contrato”, resumiu, ao detalhar um consenso sobre os novos valores para o negócio atualizado depois da pandemia.

“Havia um contrato anterior, mas com a pandemia eles indicaram a necessidade de atualização dos valores, e com razão. Fizemos as correções [...] e chegamos a um consenso. A nossa equipe já assinou o acordo, a equipe técnica também, e agora falta o governo chinês dar o parecer final. Foi para isso que estive lá, para tentar, com a ajuda de Lula, convencer o Xi Jinping. [Eles] assinando, começam os passos seguintes”, afirmou.

VLT

Na entrevista ao A TARDE, o governador também destacou estar satisfeito com o ritmo das obras do VLT. “Estamos em um ritmo muito bom. Espero que até o início de 2026 que chegue os primeiros trens para fazerem testes estáticos, sem gente dentro, e depois com gente dentro para a partir daí autorizar o funcionamento do trecho inicial e depois a segunda etapa do Subúrbio até Águas Claras”, declarou.

Ainda sobre o VLT, Jerônimo revelou que discutiu a ampliação do modal até a cidade de Alagoinhas em reunião com Dilma Rousseff, atual presidente do Banco do Brics — grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China.

“Nós já tivemos aprovado agora no PAC, que é um programa coordenado por Rui Costa, um orçamento para elaborarmos um estudo, estendendo o VLT da região do Subúrbio até Alagoinhas, passando por Simões Filho e Camaçari, aproveitando a mesma linha férrea que existia e funcionava no passado. A ideia é usar essa ferrovia e, quem sabe, já botarmos na mesa de Dilma, para que possamos captar recursos com o Brics”, detalhou.

Reunião com Brics

No encontro virtual com Dilma, o petista também disse que buscou recursos para viabilizar outros projetos de infraestrutura estratégicos para o estado.

“Um dos pontos que nós colocamos na mesa, foi o porto FIOL [Ferrovia de Integração Oeste-Leste], para que quando a obra estiver concluída, já tenhamos um porto, o Porto Sul. Isso foi um projeto. Discutimos com ela essa viabilidade”, revelou.

| Foto: José Simões/Ag A TARDE

Bastidores da política

Jerônimo aproveitou a conversa para reforçar seu papel como governador na condução das relações com os partidos, além de compartilhar suas expectativas sobre as eleições estaduais e presidenciais de 2026.

“Meu papel é dirigir ao máximo a agenda de unidade. A atração de novos partidos, como o caso do PDT, a atração de novos líderes que não virão com o partido, mas como parlamentares, como é o caso dos deputados do PP”, disse, acrescentando que a intenção era o grupo trazer “ao máximo” de possibilidades.

“Nós queremos a consolidação de um projeto dirigido por Lula e a intenção nossa é que Lula vá para a reeleição, mas aí a conjuntura vai mostrar se é isso mesmo e fechando a chapa nacional nos ajudará a formatar o que teremos aqui,formar uma chapa forte para que a gente possa garantir um ambiente seguro e competente para nós”, ressaltou

Sobre sua avaliação da política baiana, o governador considerou o momento muito positivo e maduro, e reconheceu seu dever com os municípios e prefeitos, inclusive os de oposição. “Eu vou receber e visitar todos, mesmo que não tenham votado em mim. [...] Estamos em um momento de muito amadurecimento”, destacou.

O gestor também comentou sobre suas medidas voltadas para a educação, com entregas de novas escolas, além de ações na geração de emprego e segurança pública.