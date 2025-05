Wilson Cardoso receberá mais alta honraria da Alba

Wilson Paes Cardoso - Foto: Divulgação

O prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, será homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com a Comenda 2 de Julho, a maior honraria do parlamento baiano.

A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Emerson Penalva, que destacou a trajetória do político em sua justificativa. "Wilson Paes Cardoso é merecedor desta distinta honraria concedida por esta egrégia Casa Legislativa, sobretudo por sua valiosa contribuição no fomento ao comércio, pecuária e fortalecimento da política no estado da Bahia”, afirmou.

A entrega do título, que será feita em Sessão Especial na Casa, ainda não tem data definida.

Comenda 2 de Julho

Criada em 1999, a Comenda 2 de Julho é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia. Ela é atribuída a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento político e administrativo estadual e nacional, além da luta em defesa das liberdades do povo baiano.

Quem é Wilson Cardoso

Natural de Salvador, nascido em 1º de fevereiro de 1952, Wilson Cardoso passou a maior parte da infância em Ituberá. É casado com Adaize Eulália de Melo e pai de seis filhos.

Reeleito prefeito de Andaraí em 2024, também é empresário do setor pecuarista. Cardoso iniciou sua vida profissional aos 16 anos como office-boy na Radiolar, onde, dois anos depois, tornou-se gerente comercial e, posteriormente, diretor comercial.