Salvador-Itaparica: chineses temem rocha, cobram vistos e mais financiamento para ponte

Em sua ida para a China na última semana, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu duas vezes com as empresas que formam o consórcio responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica. No primeiro encontro, o petista foi surpreendido com algumas demandas dos chineses.

Os pedidos realizados pelo consórcio foram uma surpresa, já que, há três meses, o governo baiano chegou a um acordo com os chineses para a realização de um termo aditivo no contrato de construção da ponte, em uma negociação mediada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No segundo encontro, porém, os consensos foram construídos entre a equipe do governo baiano e os representantes das empresas chinesas, devolvendo o otimismo de Jerônimo para o início das obras ainda neste mandato.

1ª demanda

O primeiro ponto abordado pelas empresas chinesas foi decorrente da sondagem realizada na Baía de Todos-os-Santos, entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre deste ano. Na análise realizada no mar baiano, o consórcio encontrou uma rocha que seria excessivamente maleável.

Ficou decidido então que, caso haja um aumento dos custos das obras por causa dessas condições, o valor contratado será revisto, após análise técnica.

“Eles estavam preocupados porque encontraram, na sondagem, uma rocha mole, que faria gastar mais. Eles perguntaram: se for uma rocha muito mole e eu tiver que gastar mais, vai ser corrigido? Claro que sim. O que a sondagem apresentar como qualquer dificuldade, o termo não inviabiliza a correção”, explicou Jerônimo, em entrevista ao Portal A TARDE nesta terça-feira, 20.

2ª demanda

Na sequência, os chineses demonstraram preocupação com a demora do Brasil para liberar vistos de trabalho para que engenheiros chineses venham à Bahia para trabalhar na Ponte Salvador-Itaparica.

A China é um dos países dos quais o governo brasileiro exige visto para que seus cidadãos adentrem ao território do Brasil. O processo é burocrático. Porém, uma vez liberada a entrada, chineses podem permanecer no país por até 10 anos.

“Eles pedem agilidade no visto para os engenheiros chineses virem, porque a fila está muito grande”, disse Jerônimo.

3ª demanda

“Eles pedem apoio no sentido de mais investimentos do Banco do Nordeste [BNB]. O Banco do Nordeste botou R$ 3 bilhões. Eles querem mais R$ 1,5 bilhão, para poder dar a arrancada na ponte”, revelou o governador.

Pelo valor, o pedido do consórcio chinês pode assustar. Mas o problema já foi encaminhado pelo governo baiano. Ainda na China, Jerônimo entrou em contato com o BNB e conseguiu uma reunião entre o banco de fomento e as empresas responsáveis pela ponte.

“A gente já mediou a reunião com o Banco do Nordeste. Seria hoje [terça], mas eles adiaram. Vai ser no mês que vem”, contou Jerônimo.

O petista também já buscou um outro caminho, que pode ser ainda mais fácil para o financiamento da ponte: o Novo Banco de Desenvolvimento (Banco do BRICS), com sede em Xangai, na China, e presidido pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT).

“Hoje [terça], de manhã, com Dilma, eu botei na mesa. Como o banco do BRICS tem sede na China, é mais fácil resolver com as empresas lá. Perguntei se ela tinha como receber essas empresas e analisar se tem condições de aportar mais R$ 1,5 bilhão. Ela disse que pode mandar procurá-la, que ela vai analisar. Se estiver dentro do quadro, por lá ela resolve”, concluiu o gestor estadual.