Lula apaga 'fogo amigo' e sai em defesa de Rui Costa; veja

Lula sai em defesa de Rui Costa após polêmica do TikTok - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apaziguou os ânimos, nesta terça-feira, 20, e saiu em defesa do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), alvo recente de 'fogo amigo' em Brasília. Nos últimos dias, o baiano foi apontado como possível responsável pelo vazamento de informações sobre um jantar na China.

Ao falar sobre Rui, durante o discurso de abertura da 26ª Marcha dos Prefeitos, Lula chamou o petista de "governador mais-bem sucedido" da história da Bahia, e disse que o petista "joga" no seu governo. O presidente ainda se referiu ao ministro como um "companheiro" que dita o ritmo da sua gestão.

"O governador mais bem-sucedido da Bahia joga no meu governo", iniciou Lula, que continuou.

"Companheiro que tem a tarefa e a incumbência de tentar fazer com que as coisas decididas pelo governo andem o mais rápido possível e, muitas vezes, sempre o chefe da Casa Civil é tratado como o cara que não deixa as coisas acontecerem", completou o presidente.

Lula reage após vaias

O presidente Lula foi recebido entre vaias e aplausos na abertura da Marcha dos Prefeitos, que acontece na capital federal. Após o momento, o chefe do Planalto afirmou estar aberto a dialogar com qualquer gestor municipal, independente do espectro político.

"Eu queria fazer um apelo a vocês. Eu duvido que tenha um prefeito, de qualquer partido político, que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade. Nem de prefeito, nem de governador. Porque eu, quando vou atender um prefeito, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido, eu estou atendendo a uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade ou do estado", afirmou Lula ao discursar.

Polêmica na China

O ministro Rui Costa (PT) foi apontado como possível responsável pelo vazamento de uma polêmica envolvendo a primeira-dama Janja da Silva e o presidente da China, Xi Jinping.

Segundo informações divulgadas por alguns veículos de comunicação, Janja teria feito críticas ao TikTok, rede social chinesa, durante um jantar com o chefe de Estado chinês, em agenda da comitiva presidencial brasileira no país asiático.